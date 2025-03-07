鳳凰EPS 3.75元 擬配發股利3.25元

鳳凰（5706）7日董事會，公布去年稅後純益3.02億元，每股稅後盈餘3.75元，擬配發每股現金股利2.75元、股票股利0.5元。

2024年合併營收31.45億元、年增42.8%，營業利益2.3億元，合併營業外收支淨收入為1.44億元，稅後純益3.02億元，每股稅後盈餘3.75元。

會中並通過分派股利，擬配發每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，保持上市櫃24年以來連續發放股利。公司將於6月03日召開股東常會。

延續疫後旅遊需求復甦，旅遊市場呈現成長趨勢，另外在高航空票價及通膨影響旅遊成本增加，導致旅遊團費上揚，帶動公司整體營收成長，並創下上市櫃以來新高紀錄。

鳳凰將以5大策略搶攻的旅遊市場商機：

1.增加包機、包船業務 提高成長動能

已完成寒假過年期間關島及日本北九州包機，並已上架日本東北（花卷/仙台）包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。

包船部分主打歌詩達郵輪，航行期間為0326~0422 & 0625~0831共27航次。代理銷售重磅回歸的麗星郵輪探索星號、領航星號及MSC榮耀號，航行期間為3~11月，提供旅客多重選擇。

2.配合新航點推出多樣行程

隨著聯合航空開航關島、長榮航空開航達拉斯、國泰航空恢復羅馬及開通慕尼黑、布魯塞爾、中東籍航空公司增加台北航線等，為旅遊市場增添豐富性，有機會創造新需求。

3.滿足高端旅遊市場需求

頂級歐洲河輪包船已完成2025年春季萊茵河及秋季多瑙河產品上架銷售，市場反應熱烈。金鳳凰英、愛16天獲得2024國際金旅獎肯定、金鳳凰瑞士也持續熱銷。並規劃上架高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。

4.爭取獎勵旅遊團

獎勵旅遊市場在疫後逐漸加溫恢復需求，除了有更多新路線可包裝，更有預算增加趨勢，可為營收成長增添動能。

5.持續推動綠色旅遊

符合ESG永續潮流，持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇。