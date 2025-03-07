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合併條款牽動股利需時間考量 京城銀股東會延6月底開

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）即將要併入永豐金控（2890），使得京城銀在分派2024年盈餘、配發股利上，考量因素變得比往年更複雜，京城銀總經理姜宏亮今天在京城銀法說會上表示，因為此一因素，因此今年京城銀股東常會的召開日期會比往年晚，會等到接近6月底才舉行。

京城銀發言人、副總經理尤其偉補充，京城銀預定6月26日召開股東常會，討論股利的董事會可能在5月中左右。

根據合併條款，永豐金控採換股搭現金方式百分百合併京城銀，架構為一股京城銀普通股換26.75元現金加1.15股永豐金普通股，依照永豐金當日股價估算，每股對價約53.89元。不過，換股搭現金的合併條件，是採含權息計算，也就是說，京城銀今年發放的股利，就會依照公式在換股與現金上做扣減。由於京城銀向來以發放現金股息為主，因此預期股利影響合併條件的，主要是在現金對價的部分。

姜宏亮表示，由於董事會需要為所有股東考量股利發放的影響，包括稅費以及取得時間、需求等，因此今年決定股利發放以及召開股東常會的時間都往後延，希望盡量評估周延擬定股利。

京城銀行 永豐金控 股利

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