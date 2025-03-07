京城銀法說會／2024年獲利50.24億元、EPS 4.52元

京城銀（2809）於7日舉辦2024年第4季法人說明會。京城銀2024年淨收益為96.09億元，稅後損益50.24億元，每股稅後純益（EPS）4.52元，截至2024年底每股淨值為49.16元。

京城銀指出，2024年市場關注焦點始終圍繞在美國降息時程，全球經濟在降息預期與通膨壓力下呈現高度波動的現象。展望2025年，市場仍存在許多不確定性，國際政策的轉變及地緣政治的風險等仍是值得關注的議題。京城銀表示，2024年本行整體獲利表現相較去年減少4%，主要因其他收入減少，利息淨收益與手續費淨收益分別較去年同期增加5%以及27%。

授信業務部分，2024年京城銀放款總額新台幣2,431億元，授信相關手續費收益25.86億元，較去年成長27.0%，整體授信業務收益持續穩健經營。京城銀首重資產品質，2024年底逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率6871%、全體放款覆蓋率1.30%，維持一貫良好狀態。