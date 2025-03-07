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中國大陸製船占比低、貨櫃三雄躲過高額港口費 股價點火走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，而貨櫃三雄包括長榮、萬海、陽明海運，目前航行北美的船舶中都沒有大陸訂造船舶，競爭力大幅提升。聯合報系資料庫
美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，而貨櫃三雄包括長榮、萬海、陽明海運，目前航行北美的船舶中都沒有大陸訂造船舶，競爭力大幅提升。聯合報系資料庫

美國計劃對中國大陸製造或懸掛中國大陸國旗的船舶船隊，在停靠美國港口時收取高額費用，而貨櫃三雄包括長榮（2603）、萬海（2615）、陽明海運（2609），目前航行北美的船舶中都沒有大陸訂造船舶，競爭力大幅提升，三雄7日股價同步走強，其中以長榮表現最強，收227元，漲幅2.71%，萬海、陽明漲幅逾1%。

美國總統川普政府正擬定一項行政命令草案，未來航商持有的大陸製船舶數量占比逾25%，若航經美國港口將被課以高額費用。這項行政命令包含18項措施，包括對進入美國的大陸製船舶和起重機調高徵收費用，目標是振興美國本土造船業，並削弱中國大陸在全球航運業的影響力。

而貨櫃三雄中，無論現有、在製陸製船舶占比均未跨過「川普紅線」，以航行於北美的大陸製船舶占比來說，長榮為0%，陽明17%，萬海0%；訂造中的船舶大陸製造占比，長榮23.1%，陽明0%，萬海4.1%。

目前各大航商訂造中船舶為大陸製占比調查報告顯示，陸製比重最大的是全球貨櫃航運龍頭地中海（MSC），向大陸下單船舶比重達94.5%，馬士基（Maersk）在大陸訂製船舶比重為68.9%，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）68.4% ，達飛64.4%，海洋網聯船務（ONE）約61.1%，長榮為23%。

上述多家大型航商的在製船舶比重都在規範的25%以上，運力將大幅受限，國內貨櫃三雄大陸製船舶比重低，未來將不在限制之列。

法人指出，大陸製或大陸籍船舶相較於其他國籍船舶的營運成本將因此增加，進而墊高美洲線整體運價水準，對於非陸籍、非陸製船舶而言將具有競爭優勢，北美航線將由陸製船隻占比較低的航商所壟斷。

萬海 長榮海運 陽明海運

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