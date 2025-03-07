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製鞋股中傑128元掛牌 終場收200元漲幅56%

中央社／ 台北7日電
中傑董事長劉安哲。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
中傑董事長劉安哲。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

製鞋廠中傑-KY今天以128元上市掛牌交易，盤中高點225元，勁揚75.78%，終場以200元作收，漲幅56.25%。

中傑1983年發跡於台中大雅，專業製造品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，主要生產基地分布於亞洲，包含越南、中國各地，每年可生產約4000萬雙，合作客戶包含NewBalance、ANTA（FILA、DESCENTE）、LI-NING、Columbia（Sorel）、Clarks、lululemon、HUGOBOSS、UA、OluKai、ARIAT、SUN DAY RED。

中傑-KY說明，目前已註冊專利權自動化設備，包括自動噴塗防黴劑、自動鞋面熱切等，並持續研發智慧型視覺辨識品質系統、3D視覺辨識系統及模組式機械手臂噴塗機，以及各種提升生產效率自動化設備，如電腦針車、電腦裁切及印刷等。

中傑2024年營收新台幣270億元，年成長率19%，2024年前3季每股盈餘9.22元；2025年1月營收20億元，年增22%。

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