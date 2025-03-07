台塑集團2月營收 除台塑化外、另外三寶都是年月雙增

台塑集團7日公布2月合併營收，受惠於春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三公司都交出年、月雙增好成績，僅台塑化（6505）因煉油及烯烴事業價、量都較上月減少，致營收表現與上月及去年同期比小幅衰退。

台塑2月合併營收161.29億元，月增15.4％、年增24.7%。台塑表示，1月底適逢農曆春節(1/25~2/2)，出貨天數較少，春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，回補庫存，且部分工廠1月歲修完成，加上將步入塑料傳統需求旺季，客戶購料意願提高，因此，2025年2月各主要產品銷售量，合計比2025年1月增加4.9萬噸。

南亞2月合併營收220.8億元，月增7.9％、年增32.1%。南亞指出，2月營收成長動能主要是環氧樹脂歐洲訂單增加，再加上AI新模型陸續發表，伺服器等硬體需求攀升，助長ABF載板、銅箔基板、銅箔等電子材料產品銷售成長；而化工與塑膠加工產品也受到前月船期遞延、下游增加備貨、春節連假後下游開工等因素影響，營收比1月顯著增加。

台化2月合併營收271.43億元，月增13％、年增5.7%。台化表示，該公司PX爭取利潤增加外售，及萃餘油回售台塑化增加，合計影響22.5億元，上月產銷量受春節影響本月逐步恢復正常，PS、ABS、PTA、PIA合計增加1.6億元；此外，麥寮合成酚廠安排3月定檢，預先儲備庫存供應合約客戶，苯酚減少外售1億元。台化寧波公司PTA下游客戶春節後陸續復車及PS終端民生用品需求提升；福懋（1434）也因長纖需求改善，品牌客戶春節後持續下單銷售增加2.8億元；售價方面，因同業異常降載或調降開動影響市場供應偏緊，且春節後下游陸續復工，支撐石化塑膠主要產品價格上漲。

台塑化2月合併營收549.85億元，月減7.7％、年減3.7%。台塑化表示，煉油事業營業額比上月減少9.6%，其中2月原油煉製量比上月減少，主因2月營業天數比1月減少3天所致，售價方面，受內銷汽、柴油配合物價平

穩機制之吸收金額減少，以及化學品對杜拜原油價差比1月增加影響，全產品平均售價比上月小跌。

台塑化烯烴事業營業額也比上月減少3.2%，2月乙烯產量14.3萬噸比上月減少1.5萬噸，主要係2月營業天數比1月減少3天所致；但受庫存調度影響，2月全產品總銷售量36.7萬噸，比上月35.9萬噸增加0.8萬噸；售價方面，2月全產品平均售價比上月減少5美元/噸，其中乙烯價格持穩，丙烯因下游需求疲弱，平均售價比上月減少13美元/噸，丁二烯則受市場輕裂廠供給吃緊影響，平均售價比上月增加129美元/噸；另裂解汽油平均售價比上月增加6美元/噸。