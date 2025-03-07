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全球最大汽車塑膠AM東陽 EPS 7.4元、每股現金股利5.3元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東陽董事長吳永茂（本報系資料庫）
東陽董事長吳永茂（本報系資料庫）

全球最大的汽車塑膠件AM東陽（1319）7日召開董事會決議，2024年合併營收255.96億元，每股稅後EPS 7.4元，預計配發每股現金股利5.3元，以今日平盤價格121元計算，殖利率達4.3%。

AM市場跟汽車保有量息息相關，根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7,200億美元，預計至2028年將成長至9,300億美元，年複合成長率（CAGR）約5%；隨著全球汽車數量成長，以AM為主的業者銷售出現成長動能；今年1、2月受惠於旺季效應不斷延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增，東陽業績火紅。

再加上北美保險公司擴大採用AM件，東陽AM事業2月自結合併營收20.53億元，較去年同期成長64%，累計前二月自結累計合併營收37.1億元，較去年同期累計成長25%，雙雙創下史上最高紀錄。

此外東陽看好市場商機，加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM訂單成長需求，成為推動未來營收獲利成長新動能。

東陽 營收

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