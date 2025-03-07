台股積弱不振 只剩鋼鐵可以買？大成鋼再刷波段新高

台股7日表現持續疲弱，台積電（2330）回測千元關卡，電子股也大多下跌，不過鋼鐵族群仍續強，世紀鋼（9958）盤中上漲近4%，挑戰收復200元，大成鋼（2027）漲幅逾2%，再攻高至52.2元，雙雙都再刷波段新高。

外資近期賣電子權值股，轉買傳產股，其中中鋼（2002）已獲外資連續11個交易日買超，近兩日更獲三大法人同買。中鋼在股價表現上也呈多頭走勢，今盤中小漲。

漲勢較強的鋼鐵股為世紀鋼、大成鋼，世紀鋼一度衝至199.5元，挑戰200元關卡，站上半年線；大成鋼觸及52.2元，創近三年新高，投信昨日大買超過1.2萬張。

大成鋼為美國最大鋁捲板、不鏽鋼產品通路商，川普關稅措施讓大成鋼成為受惠者，2024年美國鋁製品進口量約占當地需求60%，全面性課徵鋼鋁關稅使鋁價大幅上漲，預期今年大成鋼鋁捲板報價上漲14%，且低價庫存達七個月，有助於短期毛利率大幅擴張。

大成鋼元月營收82.24億元，月增28%、年增6%。2月受惠美國關稅政策，2月鋁捲板日均出貨量月增近20%，可望雙位數成長，營業利益看好。

世紀鋼目前在手專案有台電二期、海龍風場等，一共588.5MW裝置容量、52支套管式水下基礎，其中台電二期有望於今年首季結案，第二季輪到海龍案，入帳基礎穩定前行。

展望營運前景，法人指出自第4季開始，世紀鋼正啟動離岸風電3-1期開工，總裝置容量2,335MW的離岸風電3-1期將於2026年起陸續併網，加上世紀鋼與子公司世紀風電承作3-1渢妙風場500MW、共20座套管式水下基礎訂單，將有利營運進一步上攻。