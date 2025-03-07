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製鞋股中傑掛牌上市 中籤者若開盤賣可賺逾9萬

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中傑董事長劉安哲。記者宋健生／攝影
中傑董事長劉安哲。記者宋健生／攝影

中傑-KY（6965）7日掛牌上市，以222元開高，盤中大漲超過六成，大展蜜月行情。中傑-KY承銷價128元，若中籤者一開盤就賣出，獲利可達9萬4千元。

中傑-KY成立於1983年台中大雅，專注運動鞋、休閒鞋及皮鞋製造代工，主要客戶為New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，新客戶有老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red、日系品牌Descente，屬高毛利、高單價產品，已於去年第四季出貨。

中傑-KY去年產量約4,100萬雙，創歷年新高，生產基地以中國大陸及越南為主，目前規劃擴充河南廠產能、越南北𣴓省、印度及印尼擴廠。印度廠已於去年底開始出貨，目前年產量約60至100萬雙，未來產能持續增加；印尼廠預計2026年投產，預計今年產量將提升至4,300至4,400萬雙，並隨著各廠區擴廠進度逐年貢獻產能，挹注營運成長動能。

中傑-KY去年累計合併營收270億元，年增兩成，去年前三季營收毛利率15.6%，每股稅後盈餘（EPS）9.22元。

中傑-KY今以222元開高，一度漲至225元，漲幅超過60%，2月24日至2月26日公開申購期間，承銷價128元，中籤者若開盤賣出，獲利逾9萬元。

上市公司 營收

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