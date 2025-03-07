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這檔紡織股2月營收暴增逾九成 盤中漲逾5%、創四年多新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
得力（1464）公告2月營收暴衝，單月營收12.02億、年增93.64%，創下歷史新高，激勵7日早盤股價表現，盤中來到19.85元，漲幅逾5%。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
得力（1464）公告2月營收暴衝，單月營收12.02億、年增93.64%，創下歷史新高，激勵7日早盤股價表現，盤中來到19.85元，漲幅逾5%。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

得力（1464）公告2月營收暴衝，單月營收12.02億、年增93.64%，創下歷史新高，激勵7日早盤股價表現，盤中來到19.85元，漲幅逾5%，一舉創下四年多來新高價。得力表示，2月營收創高主要反應福發集團今年開始貢獻合併營收，及大陸區的南通得力有部分春節遞延的訂單，加上越南廠稼動率在高檔，使營收年增逾九成。

得力今年以來連續兩個月營收都在10億元之上，累計前二月營收22.38億元，年增46.59%。得力表示，去年底收購福發股票，持股由23.62%提高至83.62，今年開始併入合併營收。福發貢獻2月營收約1.67億元，營收占比14%，其次，南通得力在去年第3季量產，雖然整體大陸產能降載，但也因而在產能有限下，可以挑高單價的產品生產。另外，越南廠持續受惠日系、美系品牌客戶需求復甦，以及產業鏈去中化的轉單效益，即便將逐漸邁入淡季，稼動率卻仍在高水位。

不過，得力認為，今年第2季的淡季效應仍在，因此接下來營收將會下行，第2季營收表現將不如首季，但這屬於季節性因素，公司目前已開始在談第3季訂單，對今年下半年旺季仍十分樂觀。

在生產基地方面，得力主要生產基地包括台灣台南廠、江蘇南通廠、越南平陽廠。公司坦言，目前品牌客戶確實有給壓力，希望公司到印尼設廠，公司也已有專案團隊到當地積極評估，今年將啟動印尼廠投資，包括買地自建和購買當地既有廠房都是選項。第一階段會是布廠先過去，第二階段成衣廠也會跟進。

法人表示，得力首季營收年增率將逾四成，今年營收成長動能雖主要來自福發的貢獻，但即便不計福發，在越南和中國出貨暢旺下，全年仍可望雙位數成長，並將創下歷史新高。

營收 紡織股

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