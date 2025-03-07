裕隆去年EPS 3.78元 發現金1.3元

裕隆集團旗下LUXGEN n7為台灣自主研發自有品牌的新世代國產純電休旅，2024年銷售量繳出亮麗成績單，加上裕隆城租金挹注穩健，去年稅後純益為39.54億元，年減15.69%，每股稅後純益3.78元。董事會通過每股配發現金股利1.3元，以昨（6）日收盤價48.3元計算，現金殖利率為2.69%。

裕隆（2201）2024年度合併營收857.76億元，較2023年度821.21億元，年增4.4%，主要整體提車台數較去年度增加及n7車型2024年度開始銷售，以及裕隆城租金收入挹注使整體營收成長。

2024年度合併營業淨利72.69億元，較2023年度85.92億元，減少13.23億元，稅後純益39.55億元，較2023年度46.91億元，減少7.36億元。主要是受到轉投資汽車融資業務的裕融因業務結構消長影響，融資業務占比減少、租賃業務佔比提升，使得整體毛利下降所致。