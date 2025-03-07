統一去年EPS 3.64元 擬配息3元

統一（1216）獲利衝四年高點，寫歷史第三高。統一昨（6）日公布2024年財報，營收6,576.3億元，年增13.2%，稅後純益206.7億元，年增12.7%，每股純益3.64元，較去年同期3.23元增加0.41元。

此外，董事會同時擬分派現金股利3元，配息率達82.4%。若以昨日收盤價83元概算，現金殖利率為3.6%。統一表示，去年穩健成長主要受惠於食品本業、統一中控、統一超、統一實業以及及家樂福流通事業等穩健挹注，營收再創新高，朝往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

旗下統一超商去年稅後淨利115.3億元，年增8.7％，每股純益11.1元，賺超過一個股本，獲利和每股純益雙創次高紀錄。而歷年最高落在2017年，主因上海星巴克處分利得。

統一超表示，主要受惠於台灣本業7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（台灣星巴克）等積極往上，加上家樂福營收於去年7月起開始併入合併報表，有效挹注營收。

統一中控2024年營收為人民幣303.32億元，年增6.1%，稅後純益達人民幣18.49億元，年增率10.9%，每股純益為人民幣0.42元，營收與獲利雙創歷年新高。