士電去年EPS 5.81元 大亞2.09元

士電（1503）昨（6）日公告去年財報，全年獲利30.26億元，年增28.9%，每股純益達5.81元。董事會決議配發現金股利4.5元，以收盤價180.5元估算，現金殖利率為2.5%。

展望營前景，法人指出，士電去年以來重電事業群持續成長，為了配合政府目標提前四年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求。

線纜股大亞去年獲利16.1億元，雖年減41.7%，但仍創歷史第三高，每股純益2.09元。法人看好該公司本業電線電纜需求強勁，可望推升今年營運表現。大亞去年第4季合併營收78.54億元、本業獲利7.36億元、稅後純益1.93億元、EPS為0.25元；全年合併營收300.85億元、本業獲利22.15億元，稅後純益16.1億元，EPS為2.09元，寫歷年第三高。