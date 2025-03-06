東陽2月合併營收年增56%

汽車零組件大廠東陽（1319）2月合併營收25.09億元，年增56%；累計前二月自結累計合併營收47.39億元，較去年同期累計成長22%，單月、累計營收雙創史上新高紀錄。

全球最大的汽車塑膠件AM東陽，2024年自結每股純益（EPS）7.3元，獲利寫下史上新高紀錄，這樣的好成績延續到今年，東陽2月自結合併營收25.09億元，較去年同期成長56%。

AM市場跟汽車保有量息息相關，根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7,200億美元，預計至2028年將成長至9,300億美元，年複合成長率（CAGR）約5%；隨著全球汽車數量成長，以AM為主的業者銷售出現成長動能；今年1、2月受惠於旺季效應不斷延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增，東陽業績火紅。

東陽表示，AM事業2月自結合併營收20.53億元，較去年同期成長64%，前二月自結累計合併營收37.1億元，較去年同期累計成長25%，雙雙創下史上最高紀錄。東陽除加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM訂單成長需求。

另外一家汽車零組件廠虎山則是全球最大的汽車門把AM供應商，2月合併營收衝上1.5億元，年增近52%。