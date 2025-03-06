統一資訊拚東南亞市場 今年營收挑戰雙位數成長

統一超（2912）轉投資統一資訊今年積極推動三大策略，包含推動系統上雲、轉型 SaaS 服務模式以導入 AI 工具。統一資訊總經理謝良承表示，去年營收為22億元，今年在海內外業務的擴張下，有望營收能年增逾10%。

統一資訊表示，過去約有65%的業務來自統一超，且產品具有在統一集團內部測試、產品化的廣度與優勢。有了在超商服務的經驗，統一資訊表示，今年會計畫進一步拓展金融業務，因發現其與超商模式類似，都是需要不間斷的服務，看好成為其營收增長的動能。

此外，謝良承指出，統一超旗下會員系統OPENPOINT即是統一資訊負責開發，統一集團旗下有約1,800萬名會員數，整體活躍用戶數約1,300萬左右，龐大的數據規模更讓資安成為重點。

在海外拓展方面，統一資訊於2024年在菲律賓成立子公司，將積極開拓東南亞及香港市場。統一資訊指出，最快合作的對象來自泰國，目前已有訂單正在簽約，約期至少一年。此外，越南、馬來西亞與香港也是重點發展的目標，海外拓展逐漸加速，將為統一資訊帶來穩定的海外收入來源。

統一資訊表示，將積極推動系統上雲，提升系統的可靠性與安全性；公司將轉型為SaaS（軟體即服務）商業模式，穩定公司營收；計畫導入AI工具，加速開發流程，提升程式碼的品質和穩定性。

統一資訊的 PIC 產品 - LUMINE 系列，服務範圍涵蓋 AI 助理、智能倉儲管理、食品安全供應鏈和 ESG 綠色轉型，期能協助製造、零售、餐飲、物流等中小型企業進行 AI 數位轉型。

展望 2025 年，統一資訊將聚焦 AI 機會，深耕並拓展相關服務與產品，並以全面上雲、自有產品銷售、RMN-R 解決方案以及產品國際化四大面向為目標，啟動公司獲利新動能。