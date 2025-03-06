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來億財報／去年每股純益16.13元創高 擬配發9元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

製鞋股王來億-KY（6890）6日公布去年合併財報，合併營收376.89億元、年增34.5%，平均毛利率19.7%，較2023年13.5%增加6.2個百分點，稅後淨利38.18億元、年增177.0%，每股稅後純益16.13元，營收、獲利同創歷史新高。

董事會並通過每股擬配發9元現金股利，配發率55.8%，以今天收盤價406元計算，現金殖利率2.21%。公司並訂5月27日召開股東常會，補選一席獨立董事。

製鞋產業景氣復甦，來億1月合併營收36.66億元、年增20.5%，為單月營收歷史次高。因應美國總統川普提高關稅新政，可能帶來新一波轉單效益，來億董事會稍早通過1億美元投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。

Nike營運進入調整期，其他各大鞋廠伺機坐大，拉攏台灣供應鏈大搶全球市占。市調顯示，全球前五大鞋廠包括Nike、Adidas、On Running、HOKA、ASICS近期都積極向台廠下單，為持續升溫的市場需求做準備。

來億印尼新廠去年5月開始小量投產，預計今年開始放量；而因應adidas訂單暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。隨著印尼新廠陸續投產，產能大幅增加，可望有效挹注未來營運成長動能。

來億指出，集團已取得印尼中爪哇省八塘縣BIP工業區8.7公頃土地，規劃新建億宥廠；至於億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，億泉廠去年5月已開始量產，產能逐步拉升。

來億印尼億宥新廠未來規劃年產能可達1,000萬雙，加計之前已通過的印尼億福廠年產能2,000萬雙、億泉廠2,000萬雙，未來合計將增加5,000萬雙產能。而以目前來億年產能7,400萬雙計算，未來產能將增加至1.24億雙，增幅達67%。

法人估，來億受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，以及新產能持續開出與工廠稼動率提升下，今年營收、獲利有望續創歷史新高。

印尼 營收

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