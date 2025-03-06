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世界健身財報／去年 EPS 3.19元 董事會通過更名並啟動全球擴張計畫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
世界健身董事長柯約翰說，此次提議更名為世界健身股份有限公司，不僅是名稱改變，更是全面攻略全球健身市場的宣言。記者宋健生／攝影
世界健身董事長柯約翰說，此次提議更名為世界健身股份有限公司，不僅是名稱改變，更是全面攻略全球健身市場的宣言。記者宋健生／攝影

台灣健身產業領導品牌世界健身-KY（2762）董事會6日通過去年合併財報，同時授權董事長柯約翰在泰國、日本、韓國及菲律賓啟動公司自營健身中心，目標今年底實現首家海外自營健身中心開幕營運，直接進軍高成長市場。

而因應海外特許加盟網絡快速成長，加上積極布局亞洲市場，董事會也通過提議，將公司名稱由原來的世界健身事業有限公司（World Fitness Services Ltd.），更名為「世界健身股份有限公司（World Gym Corporation）」。

世界健身去年10月宣布，以900萬美元單略性收購美國World Gym International（WGI）母公司，除獲得World Gym品牌全球經營權，享有271個國際據點的加盟權利金收入，也為世界健身開啟拓展國際市場的新動能。

世界健身去年合併營收98.16億元、年增4.1%，稅後淨利3.52億元，每股稅後純益3.19元；董事會通過去年第4季盈餘分配案，每股擬配發3.68元現金股利，累計全年每股配發5.93元現金股利，總股利發放金額6.5億元，約與2023年相當。

柯約翰表示，去年稅後淨利3.52億元，雖較2023年略微成長，但若排除新開分店的影響，淨利則較2023年成長36%，顯示新門店拓展為未來帶來強勁動能。

世界健身於過去七個月期間，在台灣快速新增16家俱樂部，雖短期內影響獲利表現，但為公司奠定2025年強勁爆發的成長基礎。

談到世界健身在海外的特許加盟經營版圖，柯約翰說，世界健身在2024年新增了28個據點，全球總數達271家健身房，較2023年增長11.5%，並計畫在2025年再增加42家。

至於新市場開拓部分，世界健身正在墨西哥、巴西和德國進行總特許經營談判，以鞏固全球健身產業領導地位。

柯約翰表示，從加速擴張海外特許加盟網絡，到進軍亞洲新市場，公司正在為爆炸性成長，奠定穩固基礎。此次提議更名為世界健身股份有限公司，不僅是名稱改變，更是全面攻略全球健身市場的宣言。

展望未來，柯約翰說：「看著世界健身征服全球各大洲，是令人振奮的。接下來，將進軍拓展亞洲國家，開設更多自營健身中心，將歷久彌堅的品牌價值與運營實力，帶入新市場」。

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