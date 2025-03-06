聯嘉財報／去年獲利年增754.8% 每股純益0.42元

車用LED 模組及元件大廠聯嘉（6288）6日公告2024年財報，全年稅後純益8,548萬元，年增754.8%，每股純益0.42元，去年第4季稅後純益948萬元，季增761.81%，相較去年同期虧損560萬，由虧轉盈，每股純益0.05元。

聯嘉並公告去年度盈餘每股擬配發現金股利0.3元，配發率71.42%，以今日收盤價26.1元計算，殖利率約1.1%。

聯嘉光電作為全球前三大LED號誌燈供應商，專注於LED燈模組及元件的生產與銷售。隨著北美市場持續接單，公司營收動能表現良好，顯示顯著的增長潛力。

聯嘉不畏懼川普高額關稅政策，仍堅持墨西哥廠的擴建計畫，主因為汽車零組件數量龐大，無法完全依賴美國生產。即便川普政府執行關稅，主要針對關鍵技術零件，其他零件的生產則會維持現狀，以避免影響整體汽車供應鏈的穩定。

聯嘉於墨西哥的新廠預計將於今年7月完工，2026年正式啟動出貨。該廠區毗鄰多家車燈Tier 1供應商，選址策略充分利用地理優勢，提升供應鏈效率並降低運輸成本。公司預期，墨西哥廠將在未來5年內成為聯嘉最大的營收與利潤貢獻來源。

展望2025年，聯嘉的AI子公司嘉園及成立的極致餐飲集團有望獲利，預期營收成長幅度將維持在去年的30%水準，營收及獲利皆可望持續創下新高。