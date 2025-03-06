威宏財報／去年 EPS 11.12元、連3年賺逾一股本 擬配6.5元股息

威宏-KY（8442）6日公布去年合併財報，合併營收83.37億元，稅後淨利7.43億元、年增20.6%，每股稅後純益11.12元，獲利創歷史新高。威宏在東南亞布局有成，受惠歐美客戶轉單效益挹注，連續三年賺逾一個股本。

董事會也通過去年度盈餘分配案，每股擬配發6.5元現金股利，配發率58.4%，配息金額創歷史新高；以今天收盤價111.5元計算，現金殖利率5.83%。

威宏指出，2024年受惠巴黎奧運帶動運動及跨境旅遊市場消費熱度，整體輕奢精品及運動相關市場買氣回溫，加上客戶持續轉移訂單至東南亞一帶效益持續，挹注營收穩健成長。

威宏2024年產品結構為：運動包袋及高爾夫球袋20%、運動手套護具及周邊19%、尼龍包袋、真皮包款及配件48%、旅行箱及包袋13%。各廠區積極優化生產管理模式並提升生產良率，帶動毛利率提升至21%，維持正常水準。

威宏表示，觀察目前在手訂單情況，整體訂單直達上半年無虞，在國際體育盛事陸續登場及全球跨境旅遊熱度不減下，公司樂觀兩大事業群可望維持成長態勢。

為因應歐美客戶推動產能移轉政策，威宏深化佈局東南亞地區多年，受到美國總統川普提高關稅政策影響，轉單效益逐年顯著，威宏規劃未來中國大陸生產將以接單研發及境內需求為主，目標東南亞地區營收比重貢獻提升至七成。

越南德御廠具備高技術門檻的高爾夫球袋生產技術，過去主要集中於中國大陸生產的訂單已陸續轉移至當地，隨著客戶市場滲透率持續提升，上半年稼動率接近滿載，公司將視實際訂單需求規劃承租新廠房，逐步擴增生產規模。

威宏表示，柬埔寨為集團最大生產、吞吐轉運調度中心，旗下子公司威保柬埔寨廠已於去年12月落成啟用並投入試產，主要生產運動手套護具等週邊配件，待NIKE完成驗廠後正式放量生產。

展望2025年，威宏對全年營運維持審慎樂觀態度，即便川普關稅政策反覆，導致地緣政治不確定性增加，但全球運動風氣盛行、旅遊出行需求仍然熱絡，運動、輕奢精品等汰換需求可望延續。

而中國人大兩會召開在即，若積極落實經濟提振措施，將有助刺激消費力道，帶動經濟進一步復甦。

另隨國際足總俱樂部世界盃及美加墨世界盃外圍賽等國際體育盛事舉辦在即，國際知名大廠客戶訂單回補力道可期；威宏樂觀今年運動包袋及護具配件等訂單明顯增溫，將推升營運再攀高峰。