裕民財報／去年 EPS 5.54元 每股配息3.2元、現金殖利率4.4%

裕民（2606）6日公布獲利及股利，2024年全年稅後純益為46.81億元，年增70.9%，全年每股盈餘 5.54元；每股配發現金股利3.2元，配發率為57%，以6日收盤價72.3元計算，現金殖利率4.4%。

裕民第4季合併營收 38.64億元，年減2.6%、季減13.5%，毛利率為29.1%，稅後純益為9.23億元，年增4.7%、季減40.6%，第4季每股盈餘 （EPS）1.09元。

2024年全年累計合併營收為163.42億元，年增13.7%，毛利率為31.9%，稅後純益為46.81億元，年增70.9%，全年每股盈餘 5.54元。

散裝船業者大者恆大的態勢更明顯，裕民是國內擁有最多海岬型業者，法人分析，隨著俄烏停戰有望，未來戰後有各種重建需求浮現，根據相關專業機構統計，推估烏克蘭需要將近十年總計4,862億美元的重建費用，預期鐵礦砂、水泥等原物料需求會大幅提升，長期帶動運價上升，裕民的業績也會跟著受惠。

裕民航運自成立以來，始終致力於船隊的現代化與環保化。公司經營船隊已涵蓋多種船型，包括海岬型(Capesize)、巴拿馬極限型(Panamax)、極限靈變型(Ultramax)、油輪(Tanker)、水泥專用船(Cement Carrier)及海洋風電人員運輸船(CTV)等。

裕民目前營運中船隊計有70艘，2025年還有1艘新船要加入船隊，另外9艘已經訂造在2026年會陸續交船；目前船舶總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。