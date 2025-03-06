美時財報／去年賺50.65億元、EPS 19.35元 將配息5.73元

美時（1795）6日公布2024年財報，全年稅後淨利50.65億元，年增23.3%，每股稅後純益（EPS）19.35元，創下歷史新高。美時董事會並通過擬配發現金股利5.73元，較2023年成長23%，創下公司歷史最高股利水準，依6日收盤263元計算，現金殖利率2.17%。

美時也將3月18日受邀參加線上法人說明會，說明2024年財務表現並展望2025年營運願景。

美時總經理Petar Vazharov表示，2024 年對美時而言是突破性的一年，不僅實現了連續雙位數成長，更創下公司有史以來最強勁的財務表現。 這項成功充分展現了美時業務模式的韌性、創新的產品組合，以及團隊卓越的專業能力。公司在東南亞的策略性併購進一步鞏固了在該關鍵市場的領導地位。憑藉這股成長動能，美時將持續邁向未來更輝煌的里程碑。

美時去年合併營收年增10%，達185.84億元，其中亞洲市場營收年增5%，泰國因2024年8月整合Teva Pharma Thailand，業績大幅成長185%；亞洲以外市場營收年增15%，主要受美國Lenalidomide強勁需求及全球腫瘤產品組合（包括 Enzalutamide 上市）推動。

美時去年稅後淨利年增23%，達50.66億元，較2023年41.06億元大幅成長23.3%，EPS達19.35元，創歷史新高。美時去年毛利率也達到58.8%，較2023年提升3.5個百分點，受惠於出口腫瘤產品的高毛利貢獻；營業利益年增23%，達60.2億元，營業利益率達32.4%，創歷史新高。

不過美時去年第4季稅後淨利11.32億元，季減27.6%，美時表示，第4季主要受血癌藥Lenalidomide出貨量較少影響，造成單季毛利受影響，但與2023年同期比仍大增逾2倍。