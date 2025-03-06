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第一金法說會／獲利攀峰、股息喊增 川普關稅戰掌獨家商機

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一金（2892）6日開法說會，2024年全年稅後純益253.6億元，年增13%，每股稅後純益1.81元，兩大獲利指標同寫史上新高，第一金副總李淑玲說，預計今年現金配發率以高於五成為基準，加計股票合計盈餘分配率以七成為目標，法人預估總股利約落在1.2~1.25元。

第一金副總李淑玲說，2024年獲利成長，希望回饋股東，但受限第一銀行是D-SIBs（系統性重要銀行），經營團隊將視狀況，在資本適足率許可下，向董事會建議提高股利。

法人估計，2025年第一金可略拉高現金股息，每股配0.9~0.95元現金，股票則可能維持0.3元，以避免股本膨脹稀釋每股盈餘，總股利約落在1.2~1.25元左右。若以第一金6日收盤價27.7元，現金殖利率約3.2~3.4%。

展望2025年獲利動能，因去年房貸量增推升總放款年成長9.5%、及因高鐵一次性收益也拉高手續費年增34%，雙雙墊高基期，使今年總放款和手續費收入年成長估將下滑到6%及8%，投資收益也因Swap收益減少而衰退。

第一銀行三大獲利支柱，2024年淨利息收益278.9億元、淨手續費收益119.6億元、金融商品收益222.4億元，後兩者均寫史上新高，反映受惠股市熱絡推升財管手收及Swap投資收益。

第一銀研判今年美國將續降息兩碼，Swap投資收益將從去年150億元，估年減兩成到120~125億元，使金融商品收益估年衰退7~8%，將轉戰傳統存放款和手續費收入作彌補。

對川普關稅戰、台積電（2330）加碼美國，第一金認為有助台灣供應鏈廠重組，加上第一銀在美國本土市場有四大據點，包括加州子行、洛杉磯、紐約、休士頓等分行，布局完整，在美國商辦風暴暫歇後，第一銀將迎接川普關稅商機，從美國市場重新再出發。

李淑玲說，目前來看，台積電或其他供應鏈廠赴美國投資，第一銀行可更快掌握商機，也因台積電或其他台鏈母公司仍在台灣，認為國內經濟不會受到立即影響，但長期仍需觀察。

例如多家台灣科技大廠在墨西哥設點，在川普關稅戰後，可能會移往較近的德州，唯一一家的第一銀休士頓分行就可掌握地利優勢，獨享商機。

第一銀2024年獲利前三大分行，包括香港分行賺7,500萬美元、多倫多分行賺3,960萬美元、紐約分行3,200萬美元，後兩者都因商辦不動產收回呆帳而獲利大增。

一銀指出，美國、日本、東南亞等海外市場量能回升，7月底日本大阪出張所將開幕，將與東京分行共同維繫日本客戶，目標是今年海外獲利貢獻占比可回升到3成。2024年海外獲利占比是27.67%。

第一銀行 美國

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