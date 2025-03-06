卓越財報／去年每股賺7.02元 擬配息5.68元

教育集團卓越（2496）6日公布2024年財報，去年營收達8.3億元，稅後純益1.3億元，年增30%，每股純益（EPS）為7.02元。同時董事會決議配發現金股利5.68元，配息率達80.9％。若以6日收盤價91.2元進行概算，現金殖利率高達6.2%。

卓越表示，將調整印尼市場的業務策略，並啟動新一輪的市場拓展計劃，相信以公司原本具備的核心能力，能快速落地、務實成長，隨著印尼的人口紅利快速發酵，可望成為另一成長引擎。

此外，卓越看好東南亞市場，去年公司將展開新一輪的戰略規劃，重新擬定發展方向與商務模式，持續深耕印尼市場。由於台灣正面臨少子化挑戰，而印尼作為人口紅利巨大的市場，依然擁有廣闊的發展潛力，故決定加碼投入金額、調整商模，並進行系統建構、產品課程開發、示範校址設定，展開新的發展路徑。

卓越樂觀看待今年市場，隨著卓越持續強化營運結構、推動業務成長和印尼發展外，目前已在人口成長的竹北地區增設三個直營校，並於去年下半年增加據點，並拓展國小全人素養班，公司也正積極整併同業，兼具垂直、水平發展，往更完整、更具競爭力的教育平台邁進。