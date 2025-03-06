美時去年EPS 19.35元
美時（1795）昨（6）日公布2024年財報，全年稅後純益50.65億元，年增23.3%，每股稅後純益（EPS）19.35元，逼近兩個股本。不過，美時第4季表現不如預期，單季稅後純益11.32億元，季減27.6%。
美時董事會並通過擬配發現金股利5.73元，依昨日收盤263元計算，現金殖利率2.17%。
美時日前宣布，美國食品藥物管理局（FDA）已接受美時的Voclosporin軟膠囊簡化新藥申請（ANDA），原廠藥物為Aurinia Pharmaceuticals Inc.的Lupkynis藥物，美時目標明年能取得上市許可，一旦通過申請，將成為原廠之外的首發（P4）學名藥，上市後將享有六個月獨賣權。
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