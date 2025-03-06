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科妍財報／EPS 3.51元創歷史新高 每股擬配息3.25元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

科妍（1786）董事會6日通過2024年財報，營收8.83億元，年成長23.89%，稅後淨利2.42億元，成長36.17%，創下歷史新高，每股稅後純益為3.51元。董事會並決議每股發放現金股利3.25元，亦創下歷史新高，配發率達92.6%，以6日收盤價126元估算，股息殖利率2.6%。

科妍並公告2月營收5,506萬元，年增8.97%，累計前二月營收1.3億元，成長4.25%，傳統淡季仍有不錯的表現。

展望後市，科妍看好，醫藥產品線將持續成長，主要為關節腔注射劑、外科婦科防沾黏、骨科防沾黏及膀胱灌注液產品，醫美產品線則除原有的玻尿酸皮下填補劑，另外也成功開發出PLA、PCL雙主流產品的刺激自體膠原蛋白增生劑，產品線越趨多元。在市場開拓方面，除原有台灣、中國大陸、歐洲、東南亞、中東等區域，中美、南美洲也是未來發展的重點，國際市場布局越趨廣泛。

營收

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