科妍財報／去年賺2.4億元、EPS 3.51元 將配息3.25元
上市生技股科妍（1786）6日通過2024年度財報，全年營收8億8,331萬元，年增23.89%，稅後淨利2億4,225.4元，成長36.17%，每股稅後純益（EPS）3.51元。科妍並公告2月營收5,506萬元，年增8.97%，今年前二月營收1.3億元，年增4.25%，傳統淡季仍維持成長。
科妍董事會決議每股發放現金股利3.25元，依6日收盤價126元計算，現金殖利率2.57%。 科妍藥產品線主要為關節腔注射劑、外科婦科防沾黏、骨科防沾黏及膀胱灌注液產品，醫美產品線則除原有的玻尿酸皮下填補劑，另外也成功開發出PLA、PCL雙主流產品的刺激自體膠原蛋白增生劑，產品線越趨多元。
在市場開拓方面，除原有台灣、中國大陸、歐洲、東南亞、中東等區域，中美、南美洲也是未來發展的重點，國際市場布局越趨廣泛。
法人分析，科研主要產品分為透明質酸醫療器材、其他。以透明質酸醫療器材占比最高，科妍正逐步開發其他產品。科妍已布局完成四項產品線包括整形美容皮下增補劑、老年照護長效型關節腔注射劑、術後防沾黏凝膠、泌尿系統膀胱灌注液等都已經順利在市場銷售，且營收逐季成長；目前以防沾黏凝膠毛利率相對高，成長幅度大。
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