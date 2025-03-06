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台驊財報／去年 EPS 9.39元 擴大海外市場布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊控股（2636）6日公布去年全年每股盈餘（EPS）9.39元，每股淨值73.47元；因應全球物流市場變化多端，同時也公告擴大海外布局投資兩家公司，將持續提升全球供應鏈整合能力，強化核心競爭優勢，進一步推升公司的營收、獲利。

台驊公布2024年全年獲利全年合併營收達254.46億元，年增率74%，營業毛利38.86億元，稅後純益12.86億元，年減12.69%，每股盈餘（EPS）9.39元，每股淨值73.47元。

台驊為回饋股東，董事會決議通過下半年每股配發現金股利3元，加上113年上半年已完成每股配息現金股利合計年度配發6元，以6日收盤價80.2元計算殖利率約7.48%；決議將於5月26日召開股東常會。

台驊公告收購韓國貨運承攬公司SKYMASTER， 共交易6萬股，每單位價格172美元，交易總金額為1,032萬元，約新台幣3.39億元，持股比例為60%。此舉將有助於拓展韓國市場，深化與韓國科技大廠的合作，並提升公司在亞洲進出全球市場的競爭力。

此外，董事會同步通過收購THI Japan 39% 股權。此交易完成後，台驊控股對 THI Japan 的持股比例將由51%提升至90%，進一步強化對其經營決策的掌控能力。THI Japan長期穩定的獲利表現，預期將進一步發展日商投資亞洲及全球市場的業務，挹注集團整體獲利。

台驊

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