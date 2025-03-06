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第一金去年EPS 1.81元 預計配7成現金、股票股利

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
第一金控今日召開法說會表示，2024年全年稅後盈餘創新高，年成長12.9％達新台幣253.59億元，EPS為新台幣1.81元。圖/本報資料照片
第一金控今日召開法說會表示，2024年全年稅後盈餘創新高，年成長12.9％達新台幣253.59億元，EPS為新台幣1.81元。圖/本報資料照片

第一金控今日召開法說會表示，2024年全年稅後盈餘成長12.9％達新台幣253.59億元，EPS（每股盈餘）為新台幣1.81元，現金股利至少發放0.905元，加上股票股利，預計配發7成稅後盈餘。

第一金控副總經理李淑玲指出，今年原則上現金股利至少發放5成，再搭配股票股利，有望發放7成盈餘。

展望今年，李淑玲說，利息占比45-50%，預計台幣調整空間可能較少，外幣會再降2碼較有成長空間；手續費收入預估成長7-8%；房貸總放款大約成長5-6%；SWAP（換匯交易）預計較去年150億修正為120-125億元。

第一金控表示，去年子公司第一銀行去年稅後盈餘創新高，年成長10.6％達新台幣238.06億元，而全年淨收益達新台幣629.30億元，年增7.2％，其中，淨手收與金融交易利益受惠熱絡的財管業務及SWAP交易，分別年增34.1％與11.1％，惟淨利收則因升息致成本上揚而衰退4.6％。

第一金控去年整體授信餘額在去年成長9.5％，除新青安專案帶動房貸業務年增15.0％；另外，外幣放款年增10.0％，大企業貸款年增10.2％，中小企業授信年增3.8％。

第一金控說，自中央銀行去年下半年之緊縮信用政策施行後，房貸業務量已逐季收斂，幸而銀行海外商用不動產壞帳處理告一段落後，海外獲利貢獻度已回升至稅前盈餘占比27.7％。

展望未來，第一金控表示，銀行授信將衝刺利差較佳之外幣放款與中小企業業務。資產品質皆穩定良好，整體逾放比及覆蓋率分別為0.17％與819.77％。

新台幣 第一金控

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