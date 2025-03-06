國產營收／2月14.3億元 年增15.47%、月減24.2%

國產（2504）6日公布2月合併營收14.3億元，年增15.47%，月減24.2%。展望全年，隨著科技大廠在全台各科學園區與工業區興建廠房，帶動大量高端混凝土市場需求，國產擁有業界全台最多的混凝土廠，今年也將持續撐起民間、公共以及科技重大建設，繼續創造集團營運佳績。

國產日前並公布去年財報，全年稅後淨利45.91億元，年增三成，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）3.9元，國產董事會通過高股利分配案，決定配發每股高達2.8元現金股利，配發率達72％，配息金額也創新高。

展望未來，國產認為，由於受惠於全球AI熱潮，政府啟動「大南方新矽谷推動方案」，同時國發會更大增六大部門執行20項減碳旗艦計畫，國產建材實業集團除掌握科技擴廠帶動的大建設商機外，也以「材料為王」的事業策略，因應淨零碳排全球趨勢、以及碳費即將開徵，加速布局ESG與先進研發進程，展現集團堅強的營運實力。

國產建材強調，目前已經擁有業界最多、最強陣容的低碳高端混凝土產品，不僅通過ISO 14067國際碳足跡查證、環境部碳標籤認證、以及內政部低碳循環建材認證，減碳幅度最高可達50%。同時也持續推動相關重要進程，在台北港和南部建立國家級TAF認證實驗室，廠區也導入先進的AI解決方案，為目前低碳產品策略「精緻砂石、精緻粉體」，構築最厚實的引擎基礎，整合過去投資的大溯源管理系統，更穩更快的往全台建築結構安全的願景邁進，也確保在市場中穩健領先。