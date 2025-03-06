望隼營收／2月2.59億元 年增18.33%

望隼（4771）6日公告2月合併營收為2.59億元，月增1.09%、年增18.33%，望隼表示，主要是日本及中國大陸市場有新產品的出貨。累計前二月營收5.16億元，年減4.63%。

望隼表示，由於日本及中國大陸客戶的訂單逐漸回流，加上美國矽水膠已在2月底出貨，預估第1季營收將會較去年第4季成長。第2季隨著新產品及新客戶的導入，預計整體營收成長將會逐季往上。

展望後市，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年中國大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼的成長性。