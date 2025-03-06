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材料營收／2月14.32億元 年增54%、月增19%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

材料-KY（4763）6日公布2月合併營收14.32億元，年增54%，月增19%，主要係農曆年基期差異影響。今年前二月營收為26.37億元，年增19%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲(森綾)新產能擴增完成挹注等因素。

材料-KY近日也公布去年財報，稅後純益達83.38億元，獲利年增率約61%，每股純益（EPS）為84.36元。全年合併營收、營業淨利、稅後純益及EPS皆創上市以來新高紀錄。材料並公告將分割股票擬1拆10，每股面額將改為1元。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲(森綾)及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲(森綾)產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，本月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，濟南大自然新材料仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。

營收

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