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統一財報／2024年 EPS 3.64元 擬配息3元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

統一（1216）企業集團6日公布2024年財報，營收為6,576.3億元，年增13.2%，稅後純益206.7億元，年增12.7%，每股純益（EPS）3.64元，較去年同期3.23元增加0.41元。

此外，董事會同時擬分派現金股利3元，配息率達82.4%。若以6日收盤價83元概算，現金殖利率為3.6％。

統一表示，去年穩健成長主要受惠於食品本業、統一中控、統一超、統一實業以及及家樂福流通事業等穩健挹注，營收、獲利再創新高，朝往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等涉獵領域極為廣泛，去年強化電商布局，一躍成為網家30%且最大單一股東，電商這條路的布局也關係到統一今年的營運表現。

統一超受惠於台灣7-ELEVEN穩健展店，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等營運獲利增長，去年稅後淨利115.3億元，年增8.7％，每股純益11.1元，賺超過一個股本，獲利和每股純益雙創次高紀錄。另，歷年第一高落在2017年，主因含上海星巴克處分利得。

統一中控2024年營收為人民幣303.32億元，年增6.1%，稅後純益達人民幣18.49億元，年增率10.9%，每股純益為人民幣0.42元，營收與獲利雙創歷年新高。統一持有統一中控72.8%股權，能認列統一的獲利將跟著同步成長。

統一中控表示，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利同比增加人民幣4.46億元，成長31.8%，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一實去年鐵產品隨著客戶庫存順利去化，訂單回籠銷量明顯回升；飲料包裝成長力道維持增長趨勢。2024年稅後純益為15.3億元，年增125%，每股純益0.97元。

台灣神隆本期淨利3.3億元，年增18.2%，主要係為營收毛利均增長，致本期淨利成長。

每股純益 營收

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