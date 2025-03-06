玉山金前二月賺57億元創歷年新高 年增39.6%、EPS 0.36元
玉山金控（2884）今日公布2月自結盈餘，單月稅後純益27.2億元，累計稅後純益57.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加39.67%，每股稅後純益（EPS）為0.36元。
主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘54.2億元，較去年同期增37.54%，玉山證券3億元，較去年同期增加14.24%；玉山創投2.8億元，較去年同期增加674.73%。
玉山金控總資產達4.11兆元，其中玉山銀行(合併)總資產4.06兆元。玉山銀行2月底合併存款餘額為3兆3,942億元、合併放款總數為2兆3,482億元。玉山金2024年自結稅後純益260.8億元創新高，年成長率20.1%，EPS為1.63元。玉山金董事長黃男州近日表示，未來幾年股利配發以絕大部分現金為主，意即占比超過八成以上，且整體配發率約80%屬合適範圍。法人估計今年總股利約1.3元水準，其中現金股利1元以上。
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