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慧洋營收／2月EPS虧損0.28元 俄烏重建需求浮現有望倒吃甘蔗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於6日公告2月合併營收為9.78億元，並同步公告自結獲利，受到1月下旬散裝船舶運價與指數仍在低谷，使2月單月營業淨損7560萬元，稅前虧損為2.11億元，自結每股稅前虧損為0.28元；該公司表示，隨著運價已經開始回升，2025散裝運價有望出現開低走高，再加上戰後重建需求商機可期，全年營運展望會漸入佳境。

慧洋-KY累計前兩個月合併營收22.32億元，營業利益5174萬元，稅前虧損1.98億元，自結每股稅前虧損0.27元。

該公司表示，散裝航運市況2025年呈現開低走高趨勢，以巴拿馬型日租金為例，1月平均日租金為8,049美元，2月已回升至平均9,375美元，主要係因農曆春節後季節性需求回補，然由於1月下旬運價指數仍處低谷，公司部分預收租金遞延至2月反映，公司亦利用淡季期間安排6艘船舶進塢整修，使2月淡季呈現虧損狀態。然而2月的指數回升也將反映至3月營收，再加上南美穀物即將進入出貨旺季，有助散裝市場向上攀升。

此外，對於烏俄停戰後帶來之重建商機，慧洋-KY認為即便不確定因素仍多，初期受限烏克蘭港口大小以及戰後碼頭設施損害嚴重，預期將有利於自備吊桿之中小型散裝船舶運輸進港，長期則需視實際需求仍依停戰時程與條件而定，散裝整體市況與中長期運價，仍取決於全球貿易活絡度與船舶運力供需狀況，不過在船舶供需吃緊情況下，看好今年營運展望倒吃甘蔗。

從船舶供給面來看，2025、26兩年散裝交付新船投入數量仍偏低，而環保法規日趨嚴謹，造成老舊船舶營運成本增加，而有加速拆解之可能，因此慧洋-KY認為散裝中長期供給面仍屬健康，近年持續訂造節能新船加入營運，並適度依市場變動彈性調整船舶處分政策，有助集團整體營運與財務結構更加穩定健全。

慧洋 營收 租金

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