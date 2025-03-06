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零壹營收／2月衝上27.82億元 月增三成再飆新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

軟體代理商零壹（3029）6日公告2月營收27.82億元，受惠網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注，營收連續兩個月站穩20億元大關，並再創新高，月增29.85%，年增125.76%；前2月累計營收49.24億元，年增92.54%。

法人看好，今年隨著代理品牌持續穩定增加，加上訂閱制滲透率提高，有助提升獲利動能，零壹全年營運可望維持高速成長。

零壹目前為輝達在台最大代理商，以代理銷售方式進行合作，及提供技術支援，持續受惠市場對輝達GPU的強勁需求，同時也成為Vmware台灣唯一代理商，大啖VMware轉向訂閱制商機。在與國際大廠合作的兩大引擎驅動下，零壹將成AI應用加速普及的最大受惠者之一。

營收 零壹

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