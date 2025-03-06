東陽營收／2月、前兩個月雙創史上新高

東陽（1319）2025年2月自結合併營收25.09億元，較去年同期成長56%，前2月自結累計合併營收47.39億元，較去年同期累計成長22%，雙創史上新高。

旺季效應不斷延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增，雙重利多，成績火紅。

東陽AM事業2月自結合併營收20.53億元，較去年同期成長64%，前2月自結累計合併營收37.1億元，較去年同期累計成長25%，雙雙創下史上最高紀錄。東陽除加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM訂單成長需求。

東陽OEM事業2月自結合併營收4.56億，較去年同期成長29%，前2月份自結累計合併營收10.29億，較去年同期累計成長10%。（OEM整體累計營收41.3億元，成長7%）掌握新能源車市場熱度，東陽OEM訂單逐步回暖，更為業績加分。