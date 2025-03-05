東森財報／2024年轉虧為盈 EPS 1.24元

東森國際（2614）5日公布2024年財報，去年營收57.4億元，年減1.59%，去年稅後純益達3.71億元，轉虧為盈，EPS達1.24元。此外，董事會同時配發現金股利0.25元，股票股利0.9元。

東森指出，第4季獲利受惠於處分復興南路兩戶辦公室挹注，獲利2.6億元，加上轉投資包括寵物雲、自然美、新聞雲等事業體轉虧為盈，東森購物則獲利強勁，集團去年終結兩年虧損，重返成長軌道。

倉儲本業方面，東森國際表示，事業將穩定成長，且去年獲利創歷史新高，今年會再樽節費用，並利用智慧穀物倉儲進行掃倉，可望再創新高峰。

東森國際轉投資事業方面，東森寵物雲目前門市有113家，專業醫療合作通路16間，目前主要目標為要小幅獲利，今年可望再拚展店約20家。東森國際表示，過去兩年都在整併階段，今年期望能再秉持汰弱留強的經營方針，目前已逐漸上成長軌道。

隨著AI趨勢，東森國際將AI技術做為未來重點布局方向，以更多元的線上線下整合。