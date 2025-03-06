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保瑞賺逾三股本 擬配股利16元
生技股王保瑞藥業昨（5）日公布2024年財報，全年營收192.5億元，稱霸國內上市櫃生技公司，年增逾35.5%；稅後純益39.39億元，年增29.9%，每股純益（EPS）38.69元，已連兩年賺超過三個股本。
生醫族群近日陸續公布財報，除了保瑞去年每股純益（EPS）達38.69元之外，法人推估，至少有十家公司有機會賺超過一個資本額。其中，美時、精華光學兩公司去年前三季EPS已分別達到15.03元及10.33元，大學光、視陽、望隼及雙美四家公司去年前三季EPS都達到八、九元以上，全年EPS都將輕鬆跨過10元大關。保瑞董事會昨日並通過2024年度盈餘分派，擬配發每股現金股利14元、股票股利2元。
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