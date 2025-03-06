材料分割股票擬1拆10 每股面額將改為1元 2024年賺逾八股本

傳產股王材料-KY（4763）昨（5）日公布2024年全年財務成果，全年合併營收、營業淨利、稅後純益及每股純益（EPS）皆創上市以來新高紀錄。另，材料昨日公告將分割股票擬1拆10，每股面額將改為1元。

材料-KY去年全年合併營收為157.13億，年增43%，營業淨利89.76億元，年增48%；去年全年稅後純益達83.38億元，獲利年增率約61%，EPS為84.36元。材料-KY表示，113年上半年股利政策配發現金22.58元，113年下半年度盈餘分派案待下次董事會決議；在下半年獲利優於上半年前提下，股利政策也可望優於上半年配發水準。

圖／經濟日報提供

此外，材料-KY昨日也公告，董事會通過股票分割案，原每股面額10元將改為1元，已發行總股數也將由9,891萬4,667股膨脹為9億8,914萬6,670股，股票分割案將將提報5月22日年股東常會通過。

材料-KY昨日股價收983元，上漲37元，成交量大增逾4,300張，法人分析應與公司財報預期將有好成績有關。材料-KY表示，公司為高價股，部份投資人擔心投資成本太高，也顧慮一旦有較大波動漲跌將造成較大心理壓力，造成流通性不足，因此決定分割股票，讓面額縮小為十分之一，對股東權益不會改變。

展望今年營運表現，材料-KY表示，隨著加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；材料-KY並看好醋片在中國內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持公司營運成長，目前訂單能見度相當良好，今年全年訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成下，樂見成長動能延續。

針對公司產能規劃，材料-KY表示，首先因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，今年2月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，正按部就班去進行。