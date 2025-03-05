亞德客營收／2月23.71億元、年增67.7% 創單月同期新高

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）5日公布2月自結合併營收23.71億元，月增6.8%、年增67.7%，回到年月雙增走勢，並創單月同期新高；累計前二月合併營收45.91億元、年增7.3%，亦創同期新高。

亞德客表示，2月接單金額持續大於出貨金額，且平均日出貨金額亦持續提升，公司仍保持市場需求可逐步回溫的看法。而前二個月份來自汽車行業、電池行業、機床設備、通用機械及包裝機械，都有較好的出貨表現。

展望2025年，亞德客推測，中國大陸政府未來仍會持續發布刺激經濟政策，加上公司會依各個產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有些不確定因素存在，「但2025年度仍然可以是穩定成長的一年」

亞德客去年合併營收306.60億元、年增2.8%，稅後淨利76.23億元、年增9.4%，每股稅後純益達38.12元，營收、獲利雙創歷史新高。董事會已通過，每股擬配發21.13956001元現金股利，配息率達55.45%，也是歷年配息最多的一次。

公司預計5月21日召開股東常會，除承認去年度決算表冊，也將全面改選董事。

亞德客去年第4季合併營收76.45億元，季增3.6%、年增3.9%，創單季營收同期新高，也是歷史單季第三高；稅後淨利18.01億元，季增3.9%、年增6.0%，單季每股稅後純益達9.01元，獲利改寫同期新高。

亞德客觀察，越來越多客戶已對市場需求逐步恢復信心，目前除日均出貨量已連續三個月增長，氣動產品產能利用率也持穩提升至100%，而按照過往經驗，旺季將落在第2季。亞德客稍早在法說會中預期，今年營收可望有高個位數增長。