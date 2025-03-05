波力財報／去年每股稅後純益11.5元、獲利創新高 上季不分派股利

碳纖維冰上曲棍球桿製造龍頭波力-KY（8467），5日公布去年合併財報，合併營收24.70億元、年增24.4%，稅後淨利5.89億元、年增52.2%，每股稅後純益達11.5元，營收、獲利同創歷史新高。

董事會並通過去年第4季盈餘不分派股利，另於5月22日召開股東常會。

波力搶進航太產業，稍早公告集團位於台中大里航太複合材料研發中心，已通過認證審查合格，大里廠即刻起執行飛機結構件量產的首件製作並逐月增量。

波力指出，航太複合材料研發中心專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材結構件產品開發，經過艱辛嚴格的認證過程，終於通過認證審查合格，成功跨出進軍航太產業的第一步。

波力表示，目前正式訂單已經取得，第一批首件在2月底交貨，並陸續於每月15至20日交貨，未來訂單預示量將於集團台中大里航太複合材料研發中心專線生產，產能已擴充可達每年生產480架量。

波力說，集團將配合歐美飛機座椅大廠長期量產交貨事宜，切入未來20年4.2萬架新飛機航空座椅市場，也看好每隔六年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求，使用量將開始出籠，未來在飛機內裝的航空座椅產業發展前景可期。