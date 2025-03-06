台新金：2025年股利會比上一年好 考量新新併後仍可配逾1元

台新金（2887）昨（5）日召開法說會，總經理林維俊指出，今年股利希望能以新新合併基礎發放，視取得金管會核准函日期而定。鑑於合併後股本膨脹，將以現金股利為主，去年EPS為1.39元，加上帳上未分配盈餘，配發能力超過2元，若考慮合併後股數也能配發超過1元，「絕對比去年好」。他也透露有控制股本的規畫。

台新金去年稅後純益201億元，每股稅後純益1.39元，旗下銀行、證券獲利創歷史新高，人壽歷史次高。法人關切合併新光金進度，林維俊指出，合併價金計算以基準日雙方股票收盤價定價，會產生正商譽。由於金管會不多做說明，也只能期待儘早核准，現在還有金金分離界線，最後一哩路是拿到核准函才能後續規劃。

他並提到，希望能夠用合併基礎發放股利，若取得合併核准函日期在董事會之前，就可以把台新新光股數加起來配發給兩邊股東，期盼早日核准，雙方加起來超過千萬客戶、百萬股東及三萬名員工，希望塵埃落定，減少不確定性。

林維俊強調，台新2024年EPS為1.39元，帳上還有93億元未分配盈餘，每股有能力配發超過2元，絕對會配發有競爭力的股利，以現金為主；且若將合併後股數一起考慮也有配發超過1元的能力，絕對比去年好。

談到金融整併的資本要求，林維俊說，資本要求法令已有規範，主管機關若對合併公司有高於法定的額外資本要求，形同懲罰合併方。不過，這次與新光金旗下12家子公司均完成簽署勞資協議，林維俊笑稱曾做夢夢到主管機關核准。

展望今年銀行獲利動能，總經理林淑真說明，預估法金放款高個位數、個金中個位數成長。信用卡和財管手收兩位數以上成長。淨利差方面，估美元存款成本下降，且台新外幣放款動能佳，淨利差會逐季成長。

至於不動產放款，林淑真說，不僅銀行法72-2規範，央行同時管控不動產放款絕對數字及集中度，現以首購自住客群為主，額度來自每月還款，另對土建融持續嚴格管制，故房貸及土建融可能零成長。