中興電財報／去年每股稅後純益7.33元 擬配發4.6元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

受惠台電強韌電網計畫與海外市場拉貨，中興電（1513）5日公布去年合併財報，合併營收256.09億元、年增15.6%，稅後淨利36.23億元、年增128%，營收、獲利同創歷史新高，每股稅後純益達7.33元。

董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬配發4.6元現金股利，配發率62.7%，以今天收盤價150元計算，現金殖利率3.06%。公司並訂5月23日召開股東常會。

中興電指出，目前在手訂單能見度亮長看到2032年，未來三至五年訂單無虞；其中去年新接訂單198億元，今年新增訂單以高壓氣體絕緣開關（GIS）及電力工程為主，目標訂為200億元。法人估，中興電今年營收及獲利都有機會挑戰歷史新高。

中興電今天也公告嘉義馬稠後工業區廠房新建及整地工程契約，以及林口廠區倉儲增建工程契約，前者合約總金額3,200萬元，後者合約總金額2.04億元。

中興電稍早指出，因應今年重電設備需求，將再增募40位技術人力，並增加嘉義廠三座廠房整建及倉儲地約2,000坪投資。

展望2025年營運，法人估，中興電可望持續受惠台電對GIS開關拉貨，今年第1季有農曆春節工作天數較少因素，第2季起有機會逐季增溫。

營收

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