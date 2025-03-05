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宇隆財報／去年每股純益10.96元創高 擬配發7元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密金屬零件大廠宇隆（2233）5日公布去年合併財報，合併營收36.59億元、年增9.6%，稅後淨利6.58億元、年增24.1%，每股稅後純益10.96元，營收、獲利及每股盈餘同步寫下歷史新高。

董事會並通過，每股擬配發7元現金股利，配發率63.8%，以今天收盤價223元計算，現金殖利率3.14%。公司並訂5月29日召開股東常會，全面改選董事。

展望2025年，宇隆表示，減速機、液冷快接頭及自行車產品為主要成長動能，且各項產品線營收有望較去年增長，公司全力佈局AI伺服器及人形機器人領域，朝轉型之路持續發展。

宇隆2024年產品營收占比方面，汽車類占比72%、自行車類占比12%、醫療類占比10%，工業應用類及其他等占比6%。

全年平均毛利率達到37%以上，為六年來最佳水準，除了營收規模擴大之外，醫療產品比重提升、產品組合改善及稼動率提高等，都促使毛利率進一步提升。

宇隆表示，醫療產品主要為胰島素注射器核心零部件，2024年第4季醫療營收為歷年單季最高，較第3季成長近16%，及較2023年第4季成長超過五成，全年營收占比約10%。

自行車產品2024年脫離谷底向上，今年延續成長態勢，於第2季將重啟出貨動能；除了既有產品外，電動輔助自行車（E-Bike）零件預計今年第4季開始量產，為自行車訂單挹注再添佳績。

液冷快接頭（UQD）仍在打樣的階段，有望今年進入量產，正式量產仍視客戶進度而定。

自有品牌TUF ONE行星減速機，現階段主要客戶為工具機客戶，期望2025年減速機營收能達到個位數營收占比。另公司持續投入資源研發諧波減速機及擺線減速機，未來可直接應用於人形機器人。

宇隆台中新廠去年落成並於今年第2季取得LEED銀級綠建築認證，緊接著籌備浙江嘉善新廠建廠規劃。董事會已通過與當地政府重新簽訂購地合約，土地面積由60畝擴增到70畝，主要生產製造車用、醫療及減速機等產品，預計2027年完工投產。

營收 自行車

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