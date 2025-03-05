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2月虧1億免驚 京城銀放款華映擔保品回沖19億元將入帳

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）剛公布自結今年2月獲利出現虧損，今天晚間則傳出好消息，過去京城銀放款華映踩雷的擔保品拍賣已在今天順利拍出，拍賣價金19.2 億元將可全數回沖，挹注京城銀半年報獲利。

京城銀2月自結單月稅後淨損1.58億元，累計前兩月稅後純益縮水至2.49億元，比去年同期衰退81.5%，每股稅後純益（EPS）為0.22元。2月單月虧損主因企金放款有特定傳產客戶打入逾放，因此一次提列9億元備抵呆帳，才導致2月單月虧損。不過，這筆放款有土地等擔保品，預期日後處分擔保品後可望產生回沖利益，應不致影響今年獲利，若排除此因素，則2月本業利息與手續費收入及投資收益等均穩健。

過去京城銀碰到企金放款或是投資操作有呆帳或潛在預期損失，都會預先一次大筆提列，即使當下可能因此產生虧損，但是財務透明，股東、投資人不必擔心是否後面還有「未爆彈」，且未來還有可能在處分擔保品或市場好轉後的回沖利益、評價回升等，例如華映擔保品在今天拍出，拍得價金即可回沖、挹注獲利。

京城銀是在2018年授信大同集團旗下華映不慎踩雷，當年一次足額提列呆帳損失達16.4億元，拖累年度獲利。不過，之後京城銀即積極處理回收擔保品、確保債權，今天傳出好消息，已完成拍賣，相關拍賣所得19.2億元回沖利益，預期6月底前可望挹注獲利，半年報即可認列。今天拍賣完成後，確切入帳時程將待法院作業確定。

京城銀3日與永豐金（2890）同步召開股東臨時會，雙雙通過合併案，以1股京城銀普通股換現金26.75元與1.15股永豐金普通股條件，百分百轉換納為永豐金子公司，雙方股東臨時會通過後，待員工安置計畫敲定，京城銀將配合永豐金送件金管會，依照規劃，今年第4季可望完成合併，京城銀下市、成為永豐金子公司，明年第4季前京城銀併入永豐銀、二合一。

京城銀行 永豐金 股東臨時會

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