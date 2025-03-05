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華新營收／2月154.31億元 累計前二月295.38億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

華新（1605）5日公告2月營收154.31億元，年增30.8%；累計前二月營收295.38億元，年增16.6%。展望營運前景，該公司日前法說會指出，第1季不鏽鋼部門預期營運表現將優於去年第4季；電線電纜部門則與上季持平但比去年同期好，資源事業則持續觀望。

依華新去年第4季營運數據，單季營收為467億元，季增7%，年增8%，但受不鏽鋼和資源業務虧損影響，較上季由盈轉虧，單季交出稅後淨損6億元成績，每股虧損0.15元。

該公司累計2024年營收為1,793.18億元，營業利益21.68億元，稅前盈餘25.11億元，稅後純益27.9億元，年減45.1%每股純益0.69元，為近九年來新低。

展望2025年第1季，公司指出，不銹鋼事業部分，台灣第1季原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運表現將優於去年第4季；而大陸受刺激內需政策帶動，第1季不銹鋼接單狀況良好；歐洲因第4季逢聖誕假期影響，但隨著先前併購的不鏽鋼無縫管廠DMV併入預計相關綜效將於第1季逐步顯現。

資源事業部分，倫鎳價格表現持續疲軟，鎳礦及運費升水未見平緩，市場仍需整合，第1季持續觀望。

電線電纜事業則在台電高壓在手訂單維持高位，民間市場則受到央行政策影響，建商進場速度放緩，第1季整體銷量與上季持平，但較去年同期有所提升。

營收 華新麗華 電纜

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