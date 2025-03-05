睿生光電財報／去年 EPS 3.75元 擬配1.8元現金股利
睿生光電（6861）董事會5日通過去年財報，2024年合併營收19.9億元，年增8.3%。毛利率27.76%，年增0.4個百分點。稅後純益1.53億元，年增31.1%；每股稅後純益3.75元。董事會決議擬配發1.8元現金股利，配息率約48%，將於5月20日股東會承認配息案。
睿生光電去年第4季合併營收5.38億元，季增11.1%，年增6.5%。毛利率27.82%，分別季減1.38及年增4.46個百分點。稅後純益4,063萬元，季增31.4%，年大增549.4%。每股稅後純益0.98元。
睿生光電將於3月14日下午，與母公司群創光電共同舉行2025年上半年聯合法人說明會，會中將分別說明2024年第4季營運成果及未來營運展望。
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