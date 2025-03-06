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廣越2024年EPS 3.89元 出貨添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

廣越（4438）昨（5）日召開董事會通過去年財報，2024年合併營收164.73億元，年減0.5%，稅後純益4.02億元，年減45.2%，每股純益（EPS）3.89元。

廣越同時公告2月合併營收8.27億元，年增達12.67%，累計前二月營收18.42億元，年增達15.13%，公司表示，訂單能見度已至第3季，客戶訂單需求熱度不減，預估後續出貨持續攀升，營運後市可期。廣越董事會亦通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.20元，配息率達82%。以昨日收盤價計，股息殖利率2.9%。

廣越董事長吳朝筆表示，客戶歷時兩年的庫存調整已接近到尾聲，市場需求自去年下半年開始強勁回溫，使第4季淡季不淡，營運優於預期。

廣越 營收

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