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亞聚2024年EPS -1.26元 台達化-0.56元
泛用樹脂聚乙烯（PE）生產廠亞聚（1308）、ABS生產廠台達化昨（5）日公告去年財報，亞聚相較前年由盈轉虧，虧損7.5億元，每股淨損1.26元，董事會決議擬配發0.25元股利，以收盤價14.8元估算，現金殖利率1.7%。
台達化則連續第二年虧損，全年稅後純損2.23億元，每股淨損0.56元，董事會也決議擬配發現金股利0.2元，以收盤價14.55元估算，現金殖利率1.4%。
疫情後，中國大陸石化產能大量釋出，不僅壓縮了台灣石化產品出口至中國大陸的空間，也影響整個亞洲區域的市場供需平衡。此產能過剩的壓力導致各項泛用樹脂行情欲振乏力，波及亞聚和台達化去年營運表現，均交出虧損成績單。
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