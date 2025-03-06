晶碩2025年全年拚雙位數成長

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（5）日召開法說會，公司表示，雖然今年前二月營收累計年減9.38%，但今年目標仍將拚重返雙位數成長，首季營運為全年低谷，第2季將逐漸復甦，下半年成長動能將轉強，業績可期。

在產能規劃上，越南廠腹地遼闊，將規劃四大廠區，其中，一廠土建進度已完工，本月進行無塵室工程，明年8月有望取得越南生產許可，拚今年9月出貨。

晶碩表示，今年將持續深化日本與歐洲市場的布局，會是業機主要動能，面對中國市場價格競爭激烈、消費降級趨勢，公司選擇優化客戶組合，逐步降低中國市場波動影響，並加大對高黏著度市場的經營力道，未來營運也比較不受中國電商購物節帶動的銷售波動影響。

晶碩認為，中國大陸市場今年最好的情況為維持營收持平。公司積極轉向日本與歐洲市場發展，並取得良好成效。2024年，日本市場營收占比已超過五成，客戶黏著度較高，銷售表現穩健。歐洲市場則持續快速增長，過去幾年，年成長率達五成，且歐美市場占比每年穩定提升約2個百分點。

在產能方面，龜山廠每月產能達9,000萬片，稼動率達九成，主要生產傳統水膠產品。而矽水膠產品持續受到市場青睞，晶碩今年將擴大產能，視為年度重點任務，矽水膠產能主要在大溪廠，預計在第4季月產能從目前的300萬片擴充至900萬片。

另一方面，南通廠的月產能維持800萬片，為中國市場提供穩定供應，不再進一步擴產。越南廠則被視為未來十年最重要的生產基地，第一座工廠已完工，預計2026年9月開始出貨，第二座工廠將建設兩層樓，未來將視訂單狀況擴大產能，長期來看，越南基地有機會超越台灣成為晶碩的最大產區。